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ماي تدعو الملك سلمان الى استخدام نفوذه لإنهاء حرب اليمن

ماي تدعو الملك سلمان الى استخدام نفوذه لإنهاء حرب اليمن
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