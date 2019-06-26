ماي تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إن بلادها تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإن على السعودية التحقيق في مقتله بدقة ووفقا للقوانين الدولية.

وقالت محققة دولية معنية بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار آخرين في قضية مقتل خاشقجي نظرا لوجود أدلة ذات مصداقية ضدهم. وقالوزير سعودي إن التقرير يتضمن “ادعاءات زائفة”.

وقالت ماي في البرلمان “نريد حقا أن نرى محاسبة على جريمة القتل المروعة هذه… نتوقع من السعودية أن تقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية”.

وأضافت “مثلما هو واضح فإننا نتابع التحقيق الجاري عن كثب… نتوقع أن يسير التحقيق وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها”.