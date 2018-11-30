ماي تشدد على أنها ستكون "حازمة وواضحة" بشأن خاشقجي

أعادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التأكيد على أنها ستوجه رسالة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن مقتل الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت ماي، لشبكة سكاي نيوز، الجمعة، إنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ابن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بشأن قتل خاشقجي والوضع في اليمن.

وتابعت ماي للشبكة: "سأتحدث مع ولي العهد السعودي لكن العلاقة مع السعودية هي التي ستتيح لي الجلوس معه والحديث بحزم عن وجهات نظرنا في القضيتين".

وأضافت أنها ستبلغه بأن التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن يكون كاملا ونزيها وأن يتم محاسبة المسؤولين.

وفيما يتعلق باليمن قالت ماي إنها ستحث الأمير محمد على إيجاد حل سياسي، مؤكدة: "نعتقد أن الوقت حان. هناك فرصة لإيجاد حل... للتوصل إلى حل سياسي لأن هذه هي الطريقة التي نضمن بها... مستقبلا ينعم بالأمن والسلام لشعب اليمن".

في وقت سابق، قالت ماي التصريحات ذاتها على متن الطائرة التي توجهت على متنها إلى الأرجنتين، بحضور عدد من الصحفيين، بأن الرسالة لابن سلمان: "ستكون شديدة الوضوح".

وتابعت: "بخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله".

وسبق أن نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ لندن "تريد أن ترى تحقيقًا كاملًا وشفافًا فيما يتعلق بما حدث لخاشقجي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، بحسب ماي.