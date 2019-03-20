ماي تطلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها تقدمت بطلب مكتوب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.



وقالت ماي للبرلمان إنها لا تريد الإرجاء لفترة أطول من ذلك، مما قد يعني احتمالية مشاركة بريطانيا في انتخابات بالبرلمان الأوروبي مقررة في آيار/مايو المقبل، حيث أن ذلك سوف يعني احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الذي أجرى عام .2016



وأشارت ماي في خطابها لتوسك إلى أنها مازالت على ثقة في أن النواب البريطانيين سوف يصدقون على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، عقب أن رفضوا مرتين.



وأضافت” ولكن من الواضح أن ذلك لن يتم قبل 29 آذار/مارس الجاري” وذلك في إشارة إلى الموعد المحدد سابقا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي