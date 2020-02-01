ما أهمية إعلان محمود عباس قطع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية؟

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت في اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة أنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وفي الجلسة نفسها، أعلن عباس قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وأوضح أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (ي أي إيه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

الى ذلك نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في حركة فتح قوله إن التنسيق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل في مناطق الضفة الغربية أ ب ج لن يتوقف.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن قطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل يشمل ثلاثة بنود:

- التنسيق المدني

- الارتباط العسكري الفلسطيني

- العلاقات المخابراتية

وأضاف المصدر، أن التنسيق في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، لن يتوقف وأن

التنسيق بخصوص الشؤون الحياتية للفلسطينيين سيستمر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال أثناء اجتماع طارئ لبحث "صفقة القرن" بالقاهرة، إنه يرفض أي حل يجعل القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن الفلسطينيين هم حماتهما والمسؤولون عنها.

وأكد عباس على أن السلطة الفلسطينية "أبلغت الأمريكيين والإسرائيليين أن لا علاقة لنا معهم بما في ذلك في المجال الأمني"، مطالبا بتفعيل "آلية دولية للسلام مع رفض أن تكون "صفقة القرن" ضمن أي طرح".

كما رفض عباس قبول الولايات المتحدة "وسيطا وحيدا في أي مفاوضات مع إسرائيل"، على الرغم من إبلاغه ترامب في وقت سابق بأنه يسعى "لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح".