ما الذي يعيق دخول المساعدات إلى سوريا ؟

البوابة- مع ارتفاع أعداد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، تتصاعد المطالبات من المؤسسات الإغاثية بدخول المساعدات إلى اللاجئين من ضحايا الزلزال في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري والمعارضة السورية ومناطق سيطرة الأكراد.

عمليات إغاثية متواصلة، دفعت المؤسسات الدولية إلى الإعلان عن ضرورة دخول المساعدات إلى اللاجئين، مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الملحة إلى توفير المساكن والاحتياجات الطبية اللازمة للمصابين والجرحى.

ومع دخول حادثة الزلزال يومها الثامن تصدر منظمة الصحة العالمية تصريحاً تقول فيه إنها لا تزال تنتظر موافقة الجهات المسيطرة على شمال غرب سوريا لإدخال المساعدات إلى الكوادر الطبية، كما أعلنت الأمم المتحدة عن تعثر وصول المساعدات لوجود مشاكل في الحصول على موافقات من الجماعات المسيطرة على المناطق في شمال سوريا.

كميات محدودة من المواد الاغاثية وصلت إلى المناطق التي ضربها الزلزال، تتحدث الأمم المتحدة عن عرقلة إيصال المساعدات من طرفي الصراع النظام السوري، وقوات المعارضة السورية المسلحة، في وقت تأمل فيه المؤسسة الدولية بسرعة إيصال المساعدات بغض النظر عن طبيعة الجهة التي تسيطر على المنطقة.



ووفقا للقرار 2156 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2014 فقد تحدد دخول المساعدات عبر 4 معابر هي معبر باب السلام الحدودي مع تركيا وباب الهوى، ومعبر اليعربية على الحدود العراقية، ومعبر الرمثا على الحدود الأردنية السورية.

في ذات السياق، يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مغلقة لمناقشة تطورات زلزال تركيا وكيفية إيصال المساعدات إلى اللاجئين في ظل أزمة إنسانية توصف بأنها الأكبر.

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.