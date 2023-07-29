ما حقيقة إضراب النزيلات في سجون مصر؟ .. وزارة الداخلية تصدر بيانا

علقت وزارة الداخلية المصرية، على أنباء متداولة بشأن قيام نزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، بالإضراب عن الطعام.

ونفت وزارة الداخلية، في بيان لها، صحة الأنباء، مشيرة إلى أنها مجرد ادعاءات تم ترويجها عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، ومحاولة إثارة البلبلة.

وأوضح البيان أن هذه المحاولات تأتي بعد أن فقدت جماعة الإخوان المسلمين مصداقيتها بين أوساط الرأي العام، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار والنشرة العامة في البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بحماية حقوق النزلاء وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع، وأنها تعمل بجدية على توفير كافة سبل العناية بالنزلاء وضمان سلامتهم ورفاهيتهم داخل المراكز.

وشددت الوزارة على أنها ستواجه كل محاولات نشر الشائعات والأخبار الزائفة بكل حزم وتصدت لمن يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد واستغلال قضايا النزلاء لأغراض سياسية.

كشفت وزارة الداخلية المصرية العام الماضي عن علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا.

وأكدت الوزارة، في بيان نُشِر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن هناك محاولات من الجماعة لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأوضح البيان أن المقطع المشار إليه قديم وسبق تداوله في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ويرتبط بمحاولة شخصين لخطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، وأنه تم ضبط المتورطين بمساعدة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في ذلك الوقت.

