ما حقيقة الصورة الجديدة المنسوبة لأبي بكر البغدادي؟

أنصار تنظيم الدولة وناشطون آخرون نفوا بشكل قاطع أن تكون الصورة عائدة للبغدادي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود لزعيم تنظيم الدولة، أبي بكر البغدادي.

وتظهر الصورة رجلا ملتحيا، ويرتدي الزي "الأفغاني"، وهو يمتطي عربة عسكرية من طراز "همر".

وقال ناشطون إن صحيفة "يني شفق" التركية هي من سربت الصورة، وأكدت أنها تعود للبغدادي.

إلا أن أنصار تنظيم الدولة، وناشطون آخرون، نفوا بشكل قاطع أن تكون الصورة عائدة للبغدادي، المتخفي عن الأنظار منذ سنوات.

وأوضح ناشطون أن الرجل الظاهر في الصورة يبدو أصغر بسنوات من البغدادي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 48 عاما.

ومنذ ظهوره العلني الوحيد في تموز/ يوليو عام 2014، لم يطل البغدادي إطلاقا، سوى في تسجيلات صوتية منسوبة إليه.

وتتزامن هذه الشائعات مع استسلام آلاف المقاتلين من تنظيم الدولة داخل باغوز، آخر معاقل التنظيم في دير الزور، لصالح قوات سوريا الديمقراطية.