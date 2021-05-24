ما حقيقة الفطر الاسود؟: تعرف على اعراضه وطرق الوقاية

ما ان اعلن عن وفاة الفنان المصري سمير غانم بمرض الفطر الاسود، حتى دق استشاريون ناقوس الخطر من وصول هذه الآفة الى المنطقة في الوقت الذي تعاني الهند من اصابة عشرات الالاف وقد أصبح هذا المرض مثار جدلٍ في الأوساط الطبية، وسط تداول معلومات غير دقيقة أثارت اللغط حوله.

و أوضحت الدكتورة منى كيال، استشارية الأمراض الجرثومية في مستشفى براغ الجامعي، في حديث خاص أن “الفطر الأسود” لا يسبب المرض إلا نادراً، لكن الأشخاص ضعيفي المناعة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة، مثل مرضى نقص المناعة المكتسبة، وذلك نتيجة استخدام مثبطات المناعة والكورتيزون لمدة طويلة وفق تقرير لموقع قناة العربية

مخاوف كبيرة من انتشاره في المنطقة

وقد أثار هذا المرض مخاوف كثيرة، خصوصاً بعد الإعلان عن حالات وفاة تسبب بها. إلى أن خرجت منظمة الصحة العالمية عن صمتها لتنهي الجدل، وأوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بالمنظمة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات يسبب مرضا شديدا، إلا أنه نادر الحدوث.

وأضاف أنه يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة بسبب إصابتهم بأمراض معينة أو تناولهم لأدوية مثبطة للمناعة.

كما فنّد الخولي أنواع المرض، وقال إن هناك عدة أنماط من الفطر الأسود، منها ما يصيب الرئتين أو الجلد أو المخ، ومنها ما ينتشر ليصيب أعضاء أخرى في الجسم.

الفطر الاسود متواجد في الطبيعة

وأفادت بأن “هذا الفطر معروف ومتواجد في الطبيعة، ولا يسبب الضرر للأشخاص العاديين، إذ يمكن للأشخاص استنشاق “أبواغ” (غبار) هذا الفطر مع الهواء، حيث تساعد الأهداب والمخاط في أنف الإنسان على التخلص منها بسهولة”.

كذلك أشارت إلى أن مرض “الفطر الأسود” غير معد، أي لا ينتقل من شخص لآخر، ويمكن الوقاية منه بالحد من استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لفترات طويلة، بالإضافة إلى ضبط سكر الدم المرتفع والحد من التلوث والرطوبة في المستشفيات.

اهمية التطعيم



ويضاف هذا المرض، وفق كيال، إلى سجل المضاعفات الخطيرة لمرض كوفيد 19، وبالتالي يجب التأكيد على أهمية التطعيم ولبس الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في المقام الأول.

أما بشأن إصابة الأشخاص به بعد شفائهم من كورونا، فقالت إن هذه معلومة غير دقيقة، مشيرة إلى أنه قد يصيب الأشخاص ضعيفي المناعة، وهم عادة مرضى كورونا ذوو الحالات الحرجة، والذين وإن تخلصوا من الفيروس فإنهم يعانون من فشل في أعضاء الجسم المختلفة وجهاز المناعة.

وعند سؤالها عن إمكانية أن يسبب العمى، قالت “عندما يصيب الفطر الأسود العين فهو يؤثر على الرؤية، ويمكن أن يصيب الجيوب الأنفية وقد يصل إلى الدماغ وهي حالات خطيرة ومميتة”.

عفن التربة

كما نبهت إلى أن الأطباء قد يلجأون في بعض الحالات لاستئصال الأنسجة المصابة، بما فيها العين لإنقاذ حياة المريض. كما شددت استشارية الأمراض الجرثومية، على أهمية التشخيص المبكر وبدء العلاج بأسرع وقت، حيث أن نسبة الوفيات في الحالات المتقدمة تتجاوز 50%.

يذكر أن داء “الفطر الأسود” يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

المريض المعاصر مات بالسرطان عام 1876

وتعود أول حالة في العصر الحديث، تم فيها تشخيص مرض الغشاء المخاطي الفطري، إلى عام 1876 للميلاد، على يد الطبيب الألماني فورنبغر، وتعود لمريض توفي بالسرطان، وتم ملاحظة تجمّع لنمو فطري، في رئته اليمنى. وبعد تسعة أعوام من هذا التاريخ، جاء الطبيب الألماني-النمساوي، أرنولد بالتوف Arnold Paltauf ليقدم أول بحث منشور، عن حالة عالجها، بنفسه، ثم شرحها وكتب عنها، عام 1885.

معلومات شحيحة، عن الطبيب الشرعي بالتوف، إلا أن الثابت فيها، أنه لم يعمر طويلاً، ولم يتجاوز عمره 33 وعاماً.

ولد بالتوف عام 1860، وتوفي عام 1893، وهو طبيب تشريح شرعي وبدأ حياته العملية في علم الأمراض والتشريح. وله أكثر من بحث منشور، ومن أشهره أبحاثه، موضوع بعنوان: فطر موكورينا Mycosis mucorina أو فطار موكورينا، أو ما صارت تعرف الآن بالفطريات السوداء، أو الفطر الأسود.

مات صغيراً وشقيقه طبيب أصاب شهرة



ومن خلال السيرة الذاتية المقتضبة، لبالتوف، فإنه لم يصب من الشهرة ما أصابه، شقيقه الدكتور ريتشار بالتوف Richard Paltauf 1858-1924 فالأخير موجود بصورة على مختلف محركات البحث العالمية، ويعرف به تفصيلاً وبأنه شقيق له! وبإنجازاته العلمية والطبية، ومنها، تأسيس مدرسة للتشريح، وكتابة بحث يوصف بالهام عن علم الجراثيم، وفضله بتأسيس مؤسسة للتطعيم من داء الكَلَب، وإنجازات عديدة أخرى.

إلى ذلك توقع بالتوف، في خاتمة بحثه، ما يمكن أن يعد هو الآخر، سبقاً، فقد قال إن الصحافة تتعامل مع ظاهرة الالتهاب المخاطي الفطري، على أنه قليل الأهمية، إلا أنه يؤكد أن ما قدمه في بحثه، يعتبر إثراء للمعرفة بمثل ذلك المرض، وإن كان محدود الانتشار، أقله وقتذاك. وها هي وسائل الإعلام، تعيد إليه حقه، وتشير إليه كصاحب أول بحث منشور عن تشخيص حالة التهاب الغشاء المخاطي الفطري، والتي يشار إليها الآن، بالفطر الأسود.

اعراض الاصابة بـ الفطر الاسود

التهاب الجيوب الأنفية

انسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف.

ألم موضعي في عظم الوجنة، أو تنميل أو تورم.

ظهور سواد فوق الأنف.

حدوث مشاكل في الفك.

مشاكل في البصر.

ألم في الصدر.

تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

الوقاية والعلاج



أما عن الوقاية والعلاج، فقد كشف استشاري الأوبئة أن الفطر الأسود مرض خطير، إلا أنه يمكن توقيه كما أنه قابل للعلاج، حيث تتم معالجته باستخدام مضادات الفطريات تحت إشراف طبي.

ويمكن الوقاية من الفطر الأسود بالحرص على تقوية أجهزة المناعة من خلال تناول الطعام الصحي والتحكم في مرض السكري والاستخدام الأمثل للعقاقير المثبطة للمناعة.