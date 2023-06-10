ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للرئيس أردوغان ؟

أصدر مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية بيانًا اليوم السبت، للرد على التقارير التي تزعم تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد المركز في البيان المنشور على "تويتر" أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وقام المركز بنشر صورة لتغريدة منسوبة للصحفي جان أتاكلي، يزعم فيها أن الأطباء قد قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن استمراره في مهامه بعد العملية.

ولقد تم تداول تغريدة أتاكلي على المواقع، كما أُشيعت أخبار حول تدهور صحة الرئيس التركي.

وفي أبريل/نيسان العام الماضي، نفت الرئاسة التركية الأنباء التي انتشرت حول إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان بنوبة قلبية.

وأكدت الرئاسة التركية في تغريدة نشرتها على منصة "تويتر" أن هذه الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تتماشى مع الحقيقة، وأنها تعبر عن معلومات غير صحيحة.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة بثتها وسائل الإعلام، أن حالة الرئيس الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد طفيفة، حيث تم إلغاء حضور الرئيس لبعض فعاليات الحملة الانتخابية بناءً على نصيحة الأطباء.

وفي اليوم السابق، أجرى أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قنوات محلية، ثم اضطر للتوقف فجأة والانقطاع لفترة، وفيما بعد أعلن أنه تعرض لإصابة بنزلة معوية.

وفي ذلك الوقت، أعرب الرئيس عن التزامه بالعودة للمشاركة في حملته الانتخابية قبل أن يفوز بولاية رئاسية ثالثة.