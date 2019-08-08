ما حقيقة تعيين البغدادي خليفة له في العراق؟

ذكرت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، أن أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، عيّن خليفة له في العراق.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية، عن خبير الجماعات الإرهابية، فاضل أبو رغيف، فإن البغدادي عين عبد الله قرداش خليفة له، وهو الملقب بـ"أبو عمر التركماني".

وبحسب ما تابعت "عربي21"، فإن اعتماد أبو رغيف في معلومته كان بناء على منشور منسوب لوكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة، نشره أبو رغيف، وتبين أنه مزور في وقت لاحق.

اللافت أن اسم قرداش ليس بجديد على الساحة، إذ ذكره قيادي التنظيم إسماعيل العيثاوي "أبو زيد العراقي"، في مقابلة له بعد اعتقاله في الربع الأول من العام الماضي، إذ قال إنه من المرشحين لخلافة البغدادي.

وقال أبو رغيف إن قرداش كان معتقلا في سجن "بوكا" رفقة قيادات تنظيم الدولة، وشغل منصب شرعي عام تنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في الموصل.

وتابع بأن "قرداش اتسم بالقسوة، والتسلط، والتشدد، وكان من أوائل مستقبلي البغدادي في الموصل عام 2014".

يشار إلى أن رئيس خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، قال قبل أيام إن أبا بكر البغدادي موجود حاليا في سوريا، ويتمتع بنفوذ قوي، رغم إصابته بالشلل.

وقال أبو علي البصري إنه "بعد مقتل قياداتها في الحرب السرية والأنفاق في المنطقة الغربية والانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، أصبح هناك خطر داهم على المجرم إبراهيم السامرائي، الملقب بالبغدادي، الموجود حاليا في سوريا، من معاونيه العرب والأجانب".