ما حقيقة فيديو محاولة رجل دين شيعي اقناع طفلة 10 سنوات الزواج منه؟

كشف تقرير اعلامي نشره موقع صحيفة النهار اللبنانية حقيقة فيلم الفيديو الذي يتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه رجل دين شيعي يحاول اقناع طفلةلم تتجاوز الـ 10 سنوات بمساعدة اهلها الزواج منه

التقرير الاعلامي اللبناني شرح الفيديو المتداول ومدته 53:1 دقيقة، حيث بدا رجل دين جالسا وبجانبه طفلة صغيرة كان يحاول التحدث اليها لإقناعها بفكرة الزواج. امام رفض الطفلة وقال النشطاء " معمم شيعي يحاول الزواج من (طفلة) شيعية وهي رافضة والغريب ان أهلها الضالين يحاولون اقناعها بالموافقة .شئ يقشعر منه البدن !أحد الجرائم من مخلفات الإحتلال الفارسي المجوسي".

تقول صحيفة النهار انه ومع التصاعد المخيف في أعداد حالات زواج القاصرات، من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في العراق باتت معظم هذه الزيجات تتم خارج المحاكم وبعقد زواج يكتب لدى مكاتب رجال الدين. ويشير الى ان المحاكم العراقية ترفض توثيق مثل هذه الزيجات، التي يتحول معظمها حالات طلاق تعرض عليها في ما بعد.

وبعد البحث والتحري تبين ان الفيديو تمثيلي وقديم نشر في قناة دجلة الفضائية يتحدث عن زواج القاصرات و استعان بطفلة لاستكشاف موقف رجل الدين تجاه زواج القاصرات. ولم يكن الحدث حقيقياً.

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى في العراق سجل في نهاية عام 2022 أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات لم يبلغن 15 عاما، خلال 2020- 2021. وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فقد سجل عام 2020 1498 حالة طلاق، فيما ارتفع العدد إلى 2594 عام 2021.