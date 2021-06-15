ما حقيقة قبلة اردوغان لـ يد بايدن؟

اثارت لقطة مجتزءة للقاء الرئيسين الاميركي جو بايدن والتركي رجب طيب اردوغان جدلا واسعا حيث ظهر الرئيس التركي وكأنة يركع لتقبيل يد الرئيس الاميركي الذي التقاه بعد خصام طويل.

وما أثار الجدل حقا، هو أن هذا اللقاء بين بايدن وأردوغان جرى بعد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، ما أغضب أردوغان.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.



The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2021

يظهر في الفيديو الحقيقي أن الرئيس التركي كان جالسا، قبل أن يأتي نظيره الأمريكي مرتديا الكمامة وقابضا يده من أجل السلام الصحي دون مصافحة في ظل انتشار عدوى فايروس كورونا، وأثناء قيام أردوغان اقترب فمه من يد بايدن. التقطت كميرات المصورين الصحفيين الصورة ونشرتها على أنها قبلة يد، فاعتبر البعض ذلك تهورا إعلاميا بعيدا عن ثقافة الأخذ من المصدر الأصلي.

Lider ve gölgesinde kalanlar

Birde

Kuduranlar pic.twitter.com/JHpkFtQVIc — İhsan Topbaş (@ihsan_topbasRT) June 14, 2021

أجرى الرئيس التركي محادثة ودية مع الرئيس بايدن في قمة الناتو، بحسب ما نشره مدير العلاقات العامة في الرئاسة التركية عبر تويتر.

ووفقا له: سيجتمع الزعيمان مرة أخرى قريبا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.