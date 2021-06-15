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ما حقيقة قبلة اردوغان لـ يد بايدن؟

منشور 15 حزيران / يونيو 2021 - 05:00
اردوغان وبايدن
اردوغان وبايدن

اثارت لقطة مجتزءة للقاء الرئيسين الاميركي جو بايدن والتركي رجب طيب اردوغان جدلا واسعا حيث ظهر الرئيس التركي وكأنة يركع لتقبيل يد الرئيس الاميركي الذي التقاه بعد خصام طويل.

وما أثار الجدل حقا، هو أن هذا اللقاء بين بايدن وأردوغان جرى بعد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، ما أغضب أردوغان.

يظهر في الفيديو الحقيقي أن الرئيس التركي كان جالسا، قبل أن يأتي نظيره الأمريكي مرتديا الكمامة وقابضا يده من أجل السلام الصحي دون مصافحة في ظل انتشار عدوى فايروس كورونا، وأثناء قيام أردوغان اقترب فمه من يد بايدن. التقطت كميرات المصورين الصحفيين الصورة ونشرتها على أنها قبلة يد، فاعتبر البعض ذلك تهورا إعلاميا بعيدا عن ثقافة الأخذ من المصدر الأصلي.

أجرى الرئيس التركي محادثة ودية مع الرئيس بايدن في قمة الناتو، بحسب ما نشره مدير العلاقات العامة في الرئاسة التركية عبر تويتر.

ووفقا له: سيجتمع الزعيمان مرة أخرى قريبا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.


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