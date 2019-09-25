ما حقيقة قصف السفارة السعودية في نيجيريا؟

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يُقال عنه أنه قصف في سفارة المملكة في نيجيريا.
وأوضحت الهيئة: ” لا صحة لما تنشره إحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية، والفيديو الحقيقي لإنفجار قنبلة في مرآب للسيارات في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2014 ” .
لا صحة لما تنشره آحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية، والفيديو الحقيقي لإنفجار قنبلة في مرآب للسيارات في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2014. pic.twitter.com/PnYg05Dcp1— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) September 25, 2019
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