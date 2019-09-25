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ما حقيقة قصف السفارة السعودية في نيجيريا؟

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 05:25
‏لا صحة لما تنشره إحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية
‏لا صحة لما تنشره إحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يُقال عنه أنه قصف في سفارة المملكة في نيجيريا.

وأوضحت الهيئة: ” ‏لا صحة لما تنشره إحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية، والفيديو الحقيقي لإنفجار قنبلة في مرآب للسيارات في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2014 ” .

 


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