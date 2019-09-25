ما حقيقة قصف السفارة السعودية في نيجيريا؟

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يُقال عنه أنه قصف في سفارة المملكة في نيجيريا.

وأوضحت الهيئة: ” ‏لا صحة لما تنشره إحدى الدول المجاورة عن قصف السفارة السعودية في العاصمة النيجيرية، والفيديو الحقيقي لإنفجار قنبلة في مرآب للسيارات في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2014 ” .