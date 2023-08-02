ما حقيقة مطالبة الكويت بضم ام قصر العراقية؟

تظاهر مئات العراقيين في منطقة ام قصر الساحلية العراقية ضد ما وصفوه بمحاولة النواب والسياسيين العراقيين بيع المدينة الى دولة الكويت
وثارت على مواقع التواصل الاجتماعي ثورة الكترونية تقول ان ام قصر عراقية وسط دعوات للتظاهر والنزول الى الشارع لحماية المدينة ، وقال نشطاء "دعوة لجميع الاحرار العراقيين الشرفاء والوطنيين للنزول إلى وقفة احتجاجية سلمية على الفاسدين وحرامية السياسه بدون استثناء كافي سكوت وخذلان هذا بلدكم جاي ينباع مثل ما اجيتوا بخليجي 25 محزمين تعالوا هسه هاي هم بطولة عراقيه"
زيارة وزير الخارجية الكويتي الى العراق
وفق ما نقل موقع السومرية العراقي ان وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح تحدث عن تسليم منازل في مدينة أم قصر جنوبي محافظة البصرة الى بلاده. وقد اختلفت التسليم روايات مابين بيع أراضي العراق للكويت، وبين اتفاق غير واضح المعالم، كشف عنه محافظ البصرة، حول منازل هذه المنطقة.
الوزير الكويتي كان قد التقى في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وبحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، قال، إن "الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها"، موجهاً "شكره للمحافظ بشكل خاص".
البعض هنا خاصة من اهالي وعشائر أم قصر، فهمو انه تم بيع المنطقة للكويت فيما ثار نواب البصرة على مواقع التواصل؛ واعلن النائب عن محافظة البصرة، ضرغام المالكي، قال، في تدوينة تابعتها السومرية: "بكلشي البصريين أهل كرم، الا بسالفة الكاع".
منازل كويتية للعراقيين في ام قصر
محافظ البصرة، أسعد العيداني، اعتبر ان :"قضية ميناء ام قصر وترسيم الحدود سُوقت سياسياً، وترسيم الحدود مع الكويت وام قصر اصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة". وأضاف، أن "نواباً يشوهون الحقيقة حول بيع العراق اراضي عراقية الى الكويت،" لافتا الى ان "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود".
وقال اسعد العيداني "الكويت شيدت 99 منزلاً على اراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".
واوضح المحافظ ان "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء" متهماً "جهات سياسية سعت الى تسقيطي من اجل السباق الانتخابي". متهما قائد المنطقة الرابعة السابق بالسعي لاستثمار ملف ام قصر انتخابياً
واعلن ان المحافظة ليست لديها صلاحية لترسيم الحدود واكد ان "الشارع المُحاذي للحدود العراقية الكويتية عراقي 100%، ومن يقود الحملة ضدي حول بيع اراضي عراقية الى الكويت لا يدركون الملف الحدودي مطلقاً".
الامن العراقي: الوضع في ام قصر هادئ
في الاثناء قالت قيادة عمليات البصرة، ان لا وجود اي تجمع او مظاهر مسلحة في ناحية ام قصر الان كما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي. واضافت ان "هناك من يحاول تأجيج الوضع الامني في البصرة من خلال بث الاشاعات غير الصحيحة".
واكدت القيادة، ان "الوضع الامني في المحافظة مستقر جداً ولا يوجد اي مظاهر او انتشار مسلح خارج إطار الدولة والقوات الأمنية".
.