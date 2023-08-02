ما حقيقة مطالبة الكويت بضم ام قصر العراقية؟

تظاهر مئات العراقيين في منطقة ام قصر الساحلية العراقية ضد ما وصفوه بمحاولة النواب والسياسيين العراقيين بيع المدينة الى دولة الكويت

وثارت على مواقع التواصل الاجتماعي ثورة الكترونية تقول ان ام قصر عراقية وسط دعوات للتظاهر والنزول الى الشارع لحماية المدينة ، وقال نشطاء "دعوة لجميع الاحرار العراقيين الشرفاء والوطنيين للنزول إلى وقفة احتجاجية سلمية على الفاسدين وحرامية السياسه بدون استثناء كافي سكوت وخذلان هذا بلدكم جاي ينباع مثل ما اجيتوا بخليجي 25 محزمين تعالوا هسه هاي هم بطولة عراقيه"

زيارة وزير الخارجية الكويتي الى العراق

وفق ما نقل موقع السومرية العراقي ان وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح تحدث عن تسليم منازل في مدينة أم قصر جنوبي محافظة البصرة الى بلاده. وقد اختلفت التسليم روايات مابين بيع أراضي العراق للكويت، وبين اتفاق غير واضح المعالم، كشف عنه محافظ البصرة، حول منازل هذه المنطقة.

الوزير الكويتي كان قد التقى في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وبحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، قال، إن "الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها"، موجهاً "شكره للمحافظ بشكل خاص".

البعض هنا خاصة من اهالي وعشائر أم قصر، فهمو انه تم بيع المنطقة للكويت فيما ثار نواب البصرة على مواقع التواصل؛ واعلن النائب عن محافظة البصرة، ضرغام المالكي، قال، في تدوينة تابعتها السومرية: "بكلشي البصريين أهل كرم، الا بسالفة الكاع".

شكد شريف محافظ البصره اسعد العيداني باع الكم ام قصر للكويت ..

هو الي يهدم جامع السراجي الي عمره 300 سنه مايبيع ام قصر ! #ام_قصر_عراقية pic.twitter.com/vFkQCyg2SA — Lina_Al Bayati 98 🇮🇶🇸🇪🇬🇧 (@Liino10_1) August 1, 2023

منازل كويتية للعراقيين في ام قصر

محافظ البصرة، أسعد العيداني، اعتبر ان :"قضية ميناء ام قصر وترسيم الحدود سُوقت سياسياً، وترسيم الحدود مع الكويت وام قصر اصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة". وأضاف، أن "نواباً يشوهون الحقيقة حول بيع العراق اراضي عراقية الى الكويت،" لافتا الى ان "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود".

وقال اسعد العيداني "الكويت شيدت 99 منزلاً على اراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".

واوضح المحافظ ان "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء" متهماً "جهات سياسية سعت الى تسقيطي من اجل السباق الانتخابي". متهما قائد المنطقة الرابعة السابق بالسعي لاستثمار ملف ام قصر انتخابياً

واعلن ان المحافظة ليست لديها صلاحية لترسيم الحدود واكد ان "الشارع المُحاذي للحدود العراقية الكويتية عراقي 100%، ومن يقود الحملة ضدي حول بيع اراضي عراقية الى الكويت لا يدركون الملف الحدودي مطلقاً".

الامن العراقي: الوضع في ام قصر هادئ

في الاثناء قالت قيادة عمليات البصرة، ان لا وجود اي تجمع او مظاهر مسلحة في ناحية ام قصر الان كما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي. واضافت ان "هناك من يحاول تأجيج الوضع الامني في البصرة من خلال بث الاشاعات غير الصحيحة".

واكدت القيادة، ان "الوضع الامني في المحافظة مستقر جداً ولا يوجد اي مظاهر او انتشار مسلح خارج إطار الدولة والقوات الأمنية".



الى ابناء العراق الغيارى العدو الكويتي الصغير يسعى ل احتلال مدينة عراقية تاريخها اقدم من دولتهم المزعومه . وعليه تقرر ما يلي

غداً الأربعاء المصادف /2 2023/8 وقفة احتجاجيه في جميع محافظات العراق واما اهالي البصره سيكون مكان احتجاجهم في مدينة ام قصر نفسها #ام_قصر_عراقية pic.twitter.com/zhprq1NFEY — غزوان الخفاجي (@LcAdgaqVDNOMNBo) August 1, 2023





هذه صورة للتقرير النهائي للجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت بموافقة مجلس الأمن ، اقرأوا قرار اللجنة في ترسيم الحدود البرية الذي يترك مجمع ميناء أم قصر وقرية أم قصر داخل الأراضي العراقية !#أم_قصر_عراقية pic.twitter.com/NiSAdfgYw1 — Bashar Harbi بشار حربي (@basharalsabti) August 2, 2023

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بتقنية الVAR

خفر السواحل الكويتي ينسحب بعد انتشار #الحشد_الشعبي في المياه الإقليمية لحماية صيادين عراقيين بعد سلسة من الاعتداءات على الصيادين العراقيين؟



جايين هسه فريخات مقتدى وفروخ جرذ العوجه يردون يركون الموجه#ام_قصر_عراقية#نرفض_بيع_ام_قصر#نرفض_ترسيم_الحدود_مع_الكويت pic.twitter.com/dURRf8IQEC — خزعل ألمحمداوي (@l_almhmdawy) August 2, 2023

دعوة لجميع الاحرار العراقيين الشرفاء والوطنيين للنزول إلى وقفة احتجاجية سلمية على الفاسدين وحرامية السياسه بدون استثناء كافي سكوت وخذلان هذا بلدكم جاي ينباع

مثل ما اجيتوا بخليجي 25 محزمين تعالوا هسه هاي هم بطولة عراقيه #ام_قصر_عراقية#نرفض_بيع_ام_قصر pic.twitter.com/QNaLXsQ5Cl — ‏ حُر بلا حريـ🇮🇶ـة  (@_____Aamed) August 1, 2023