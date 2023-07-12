ما حقيقة وجود تركي آل الشيخ في العناية المركزة؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قالو انها في العناية المركزة في احد مشفيات نيويورك واشارو الى ان وضعه الصحي صعب للغاية

ورد المسؤول السعودي البارز على تلك الاشعارات بالتاكيد على انه يتمتع بصحة جيدة وقال " الحمدلله انا بحالة جيدة وافضل والصورة المتداولة خاطئة وغير صحيحة ، واشكر كل من سأل عني ، لا اراكم مكروهاً من الله في الحبيب ولا في عزيز.

وتناقلت وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي الانباء والتطورات بشان صحة تركي آل الشيخ وازداد البحث على المحركات ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.

ولم يتم الكشف عن نوع العملية الجراحية التي خضع لها تركي آل الشيخ الذي تم تعيينه رئيساً للهيئة في عام 2016 ومنذ ذلك الحين ، نفذ العديد من المبادرات والبرامج الترفيهية الرائدة التي لقيت ترحيباً واسعاً من قبل الجمهور السعودي خاصة بعد ان اشرف على العديد من الفعاليات والمهرجانات الكبري في المملكة منها مهرجان الجنادرية التي يعود الي عدة عقود ، كما أنشأ تركي آل الشيخ العديد من المراكز الثقافية والترفيهية في المملكة ، والتي ساهمت في تطوير المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة وتوفير فرص ترفيهية متنوعة للسكان.