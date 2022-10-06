ما حقيقة وفاة ساجدة زوجة صدام حسين؟

ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بوفاة السيدة ساجدة خيرالله طلفاح زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو ما نفته حفيدتها من ابنتها رغد واكدت انها تتمتع بصحة جيدة

وقالت حرير حسين كامل عبر خاصية القصة على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام ان جدتها صبورة وتتمتع بصحة جيدة

وقالت حرير ان جدتها من النوع الذي لا يحب ان يتحدث باشياء حزينة او مواضيع مزعجة

وفيما لم تتطرق صفحة محسوبة على ابنتها الكبرى رغد لأي تعليق ، فقد اكد موالون لنظام الرئيس العراقي السابق ان السيدة ساجدة بخير وتعيش الان في دولة قطر وهي بصحة جيدة

تنوية للجميع

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🔷️ ترددت هذه الايام اشاعة وفاة زوجة الرئيس صدام_حسين السيدة ساجدة خيرالله طلفاح ،

🔹️السيدة ام عدي بخير وبصحة تامة ،وتخص جميع العراقيين السلام

🔹️صورة حديثة من قطر يوم امس⬇️ pic.twitter.com/4V1mjohakG — ☆بغداد المنصورة☆ (@BAlmnswrt) October 6, 2022

وساجدة خير الله طلفاح المسلط من مواليد (24 يونيو 1937-) وهي ارملة رئيس العراق الراحل صدام حسين، وابنه خاله ، تزوجت صدام حسين عام 1963م، وأنجبت له ابنين عدي عام 1964 وقصي عام 1967 وثلاث بنات رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977، عند سقوط بغداد في أبريل 2003 لجأت مع بناتها وأحفادها إلى الأردن ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى حلا عام 2004م.