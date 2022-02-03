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ما زال حي يرزق.. الطفل ريان سقط في بئر عمقه 60 مترا بالمغرب

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 05:31
الطفل ريان في داخل البئر في المغرب
الطفل ريان في داخل البئر في المغرب

سقط في المغرب الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات، في بئر يبلغ عمقها 60 مترا، يوم الثلاثاء وأثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة وضيقة  في إقليم شفشاون.

 

وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة. وتطوع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 مترا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

 

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان "أنقذوا ريان"، وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة، وموجود على عمق 32 مترا وليس 60 مترا. 

الطفل ريان يأن في بئر بالمغرب ومحاولات لإنقاذه
الطفل ريان يأن في بئر  بالمغرب ومحاولات لإنقاذه

 

وأفادت مصادر محلية بأنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، لم يتبق للسلطات سوى حوالي 10 أمتار للوصول إلى الطفل الذي يتواجد على عمق 32 مترا في حفرة البئر.

 

وتعالت نداءات من قبل الفعاليات المحلية بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث، للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.

 

 

 
 
 
تصوير الطفل ريان في داخل البئر في المغرب
تصوير الطفل ريان في داخل البئر في المغرب
كلمات دالة:المغربالطفل ريان في البئر

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