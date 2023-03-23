ما سر غياب سعود الشريم امام الحرم المكي عن رمضان؟

البوابه - أقر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، جدول لأئمة الحرم المكي الذين سيؤدون صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، دون أي وجود أو مشاركة أو ذكر لإمام الحرم المكي سعود شريم.

واعتمد الشيخ السديس في الجدول مجموعة من كبار القراء وأصحاب الأصوات الندية والجميلة المحببة للناس في السعودية والعالم العربي أجمع وغالبية المسلمين خلال العام 1444 هجري الموافق 2023 للعام الميلادي.

ومن الأئمة الذين شملهم الجدول الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ عواد الجهني والشيخ ياسر الدوسري والشيخ بندر بليله.

جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1444هـ.



ولفت غياب الشيخ سعود الشريم عن المسجد الحرام في الصلوات اليومية وفي صلاة الجمعة قلق محبيه حول سر غيابه المفاجئ.

كما زاد غياب اسم الشيخ الشريم عن جدول أئمة الحرم المكي الذين سيؤدون صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي من مخاوفهم.

وقال الناشط فالح بن صقر عبر منصة تويتر أن آخر صلاة للشيخ الدكتور ‎سعود الشريم كانت صلاة مغرب يوم السبت الثاني عشر من ربيع الأول 1444هـ .

من سعود الشريم ؟

ولد الشيخ سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم في العاصمة السعودية الرياض في العام 1386 هجرية، حيث درس المرحلة الإبتدائية في مدرسة عرين ثم في المدرسة النموذجية للمرحلة المتوسطة، أما المرحلة الثانوية فدرسها الشريم في مدرسة اليرموك الشاملة التي تخرج منها في العام 1404 هـ .

عمل الشيخ سعود الشريم إماما للحرم المكي منذ العام 1412، كما عمل عميدا لكلية الدراسات القضائية والأنظمة في جامعة أم القرى، كما عمل قاضيا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة.