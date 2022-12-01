ما علاقة دوران الأغنام في الاردن بعلامات الساعة؟

في ظل عدم وجود اجابات مقنعة حتى الان حول سبب دوران قطعان الاغنام حول نفسها في كل من الاردن وقبلها الصين، ذهب البعض الى ان الامر ربما له علاقة بعلامات الساعة.

فمن خبير قائل ان شعور الماشية بالاحباط جراء حبسها ساعات طويلة في الحظائر قبل اطلاقها لترتع في الحقول، هو ما يجعلها تتحلق في دوائر متحركة، الى من يرد القصة لاضطرابات المجال المغناطيسي للكرة الارضية، وصولا الى من تحدث عن نوع من البكتيريا التي تسبب الهستيريا للدواب!.

ومع الاخذ والرد بشأن اسباب هذا التصرف اللغز، ذهب البعض الى ان الامر ربما يكون اشارة سماوية حول قرب ساعة يوم القيامة.

على ان دائرة الافتاء الاردنية تدخلت لتنفي تماما اي علاقة بين الساعة وظاهرة دوران قطيع الاغنام التي جرى رصدها في محافظة الكرك جنوبي المملكة، ووثقه تسجيل فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

اكد مفتي عام الاردن عبد الكريم الخصاونة عدم وجود أيّة علاقة للظاهرة بالدين، كما انها ليست علامة على اقتراب الساعة.

واوضح الخصاونة لموقع عمون ان الباحثين "اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث النبوية الشريفة ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة".

وكانت وزارة الزراعة قالت عبر بيان في وقت سابق الخميس، ان سبب الظاهرة هو ان الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.

واكد بيان الوزارة ان هذه الحركة هي مجرد (سلوك الامومة ) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

ورغم هذا البيان، لا يزال كثيرون غير مقتنعين بهذا التفسير ولا بغيره ويرون ان للامر صلة بأمور ميتافيزيقية وغيبية.