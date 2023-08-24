ما علاقة "طالبان" بحزن الملياردير الإماراتي الحبتور ؟.. (فيديو)

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، رئيس مجموعة شركات مقرها في دبي، مقطع فيديو يظهر فيه خيبة أمله الكبيرة من قرار لحركة طالبان الأفغانية.

وأعلن الحبتور، في الفيديو الذي نشره على منصة "X" (سابقًا تويتر) يوم الأربعاء، أن "طالبان" قامت بمنع حوالي 100 امرأة من السفر إلى الإمارات بهدف استكمال تعليمهن الجامعي.

وقال الحبتور، الذي يشغل مناصب قيادية في مجموعته وفي شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، في الفيديو: "أشعر بخيبة أمل عميقة لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات في الوقت الحالي."

أنا عاجز عن التعبير عن خيبة الأمل التي أشعر بها الآن بعدما قامت #طالبان بمنع الطالبات الأفغانستانيات اللواتي كان من المفترض أن يصلن صباح اليوم إلى #مطار_ دبي لإكمال دراستهن وفق المنحة الدراسية الشاملة التي قدمتها لهن بالتعاون مع جامعة دبي @uniofdubai الممثلة بـ د.عيسى البستكي… pic.twitter.com/AePz1nVNfU August 23, 2023

وأضاف: "قامت حركة طالبان بمنع الطالبات الأفغانيات اللواتي كان من المقرر وصولهن إلى مطار دبي صباح اليوم لمتابعة دراستهن الجامعية وفقًا للمنحة الشاملة التي تم تقديمها بالتعاون مع جامعة دبي."

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان قامت بمنع الإناث من الالتحاق بالتعليم الجامعي اعتبارًا من ديسمبر 2022، كما قامت بمنع الفتيات من دخول المدارس بعد الصف السادس بعد استعادتها للسلطة في عام 2021.

تلك الإجراءات أثارت استنكارًا دوليًا كبيرًا، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.

