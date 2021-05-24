ما قصة "الطائر الكبير" المتهم بقطع الكهرباء في الاردن؟!

يسود الأردن جدل كبير حول حادثة الانقطاع المفاجئ للكهرباء في عموم البلاد يوم الجمعة، وسط تضارب وتعدد لروايات المسؤولين حول السبب الذي لا يزال مجهولا.

وتحدث مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الاردنية أمجد الرواشدة عن الفرضيات التي تقف وراء انقطاع التيار الكهرباء في المملكة.

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"طائر كبير هَدَّى على الخط" يمكن أن يكون السبب في انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق الأردن يوم الجمعة الماضية، بحسب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة#الغد #الأردن #كهرباء pic.twitter.com/Ju05CJYzQv — جريدة الغد (@AlghadNews) May 24, 2021

وقال الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمشاركة مع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن الأسباب التي قد تكون أدت إلى تذبذب التيار الكهربائي عن الشبكة كثيرة منها دخول أو خروج حمل على التيار، أو يمكن أن يكون "طير كبير هدى على الخط".

طير أخضر طير مبرقع يا بتكهرب يا بقطع بالليل يا عيني بالليل.



هذا الطائر الذي قطع الكهرباء عن الاردن.. فسلام على الطائر الذي قطع الكهرباء عن الاردن😀 — laila Ebraheem 23🌹🇯🇴🇯🇴 (@Lailaibrahem23) May 24, 2021

وفتح البرلمان الأردني تحقيقا بهذا الشأن، حيث اجتمعت لجنة الطاقة النيابية في الأردن مع المعنيين في قطاع الكهرباء لبحث الأسباب.

ولقيت فرضية الرواشدة حول أن طيرا كبيرا قد يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي تفاعلا من رواد موقع "تويتر"، حيث اعتبر أحدهم أن تصريح مثل هذا لا يليق بمسؤول رفيع.

بينما قام رواد آخرون بالسخرية من التصريح، متصورين أن يكون "ديناصور طائر وراء انقطاع الكهرباء، فيما اعتبر آخرون هذا التصريح غير منطقي ويقوض الثقة بالحكومة الأردنية.

وكان الرواشدة قد قال السبت الماضي، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل الجمعة نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال بين الجانبين الأردني والمصري.