ما قصة حقائب الهدايا التي تلقاها نواب عراقيون في الكويت؟ (فيديو)

قال مجلس النوانب العراقي ردا على الانتقادات ان الجلسة التي شهدت تقديم الهدايا عشائرية وليست رسمية، وبالتالي يعد تبادل الهدايا عرفا عربيا متأصلا لدى العشائر.

أثار مقطع فيديو يوثق استلام رئيس البرلمان العراقي ونواب يرافقونه في زيارة للكويت، لأكياس موجة غضب وانتقادات شعبية بالعراق.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نوابا عراقيين يتسلمون هدايا من الجانب الكويتي؛ ما استدعى المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إصدار توضيح بالخصوص.

الكويت تتعمد إهانة العراق بتوزيع مقطع فيديو تتكرم فيه الحكومة الكويتية على الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي وأعضاء الوفد العراقي بتقديم هدايا شخصية. وقد اظهر المقطع فرحة الوفد بالهدايا. عندما تكون الكرامة قابلة للشراء، يضيع الوطن وتسقط السيادة. pic.twitter.com/2d8h07lJbK — سليم الحسني (@saleemalhasani) January 26, 2021

وأوضح المكتب، في بيان له، أن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل، صور خلال جلسة غير رسمية حيث وجهت للوفد العراقي دعوة من قبل عراقيين مقيمين في دولة الكويت وشيوخ عشائر كويتين تربطهم علاقات طيبة مع أبناء عمومتهم من أبناء العشائر العراقية.

وأضاف بما أن الجلسة عشائرية وليست رسمية، فيعد تبادل الهدايا عرفا عربيا متأصلا لدى العشائر، والهدايا كانت عبارة عن ”عباءات عربية“.

وختم البيان بالقول: ”ما يهمنا ويجب التركيز عليه هو تعزيز العلاقة بين بلدنا والدولة الجارة الكويت والتي يجب أن تكون بأفضل حالاتها وهي كذلك الآن، وما رأيناه ان هناك رغبة أخوية كبيرة من الجانب الكويتي في بدء صفحة علاقات بناءة ودعم تعاون ثنائي شامل مبني على الحوار الدائم والجيرة الحسنة“.

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