ما مصير 50 مليون اطار قديم في مقبرة الإطارات بالكويت

بحث الدفاع المدني في الكويت الحلول الناجعة لمنع تكرار اشتعال النيران داخل "مقبرة الإطارات القديمة" في منطقة السالمي جنوب غربي البلاد وإزالة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة.

🔥حريق ضخم في الكويت..

اشتعلت النيران في مقلب اطارات يحتوي على 50 مليون اطار..

نسأل العلي القدير السلامة للكويت ارضا وشعبا🇰🇼 pic.twitter.com/pr0BYZznmL — Dr.Gada Ennab (@gadaennab) June 10, 2023

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة بشأن عدد من المواقع التي تهدد الأمن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص المخالفات بمنطقة تجميع الإطارات في منطقة السالمي.

وتم خلال الاجتماع وضع حلول مناسبة تمنع تكرار الحرائق في تلك المنطقة دون سرد المزيد من التفاصيل بشأنها.

وكانت قوة الإطفاء في الكويت أعلنت عن نجاحها من خلال 5 فرق متخصصة في إطفاء حريق هائل على مساحة تقدر بـ 4 آلاف متر مربع في منطقة تجميع الإطارات.

وشارك الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للبيئة، حيث تتراوح كمية الإطارات التالفة سنويا في الكويت بين 1.5 إلى 2 مليون إطار، بحسب معلومات غير رسمية.

وتتكرر تلك الحرائق بشكل سنوي لعدة أسباب أبرزها حرارة الجو العالية.