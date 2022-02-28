ما هو الثالوث النووي الروسي المتأهب ومدى خطورته؟

ابلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة، فيما قال مسؤول عسكري روسي انه تم وضع قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية في حالة استنفار مرتفعة، ورد وزير الدفاع البريطاني على تحريك قوات نووية روسية وإعلان بوتن هدفه الإلهاء عن فشله بأوكرانيا

ما نعرفه عن "الثالوث النووي"؟

وحسب العقيدة العسكرية الروسية، فإن موسكو تحتفظ لنفسها بالحق في استخدام الأسلحة النووية رداً على استخدام أسلحة نووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها، أو ضد حلفائها، وكذلك في حالة العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، بما يشكل تهديداً لوجود الدولة وفق ما افاد موقع صحيفة العربي الجديد القطري

ما هو "الثالوث النووي" الروسي؟

ونقل المصدر الاعلامي المشار اليه عن خبير عسكري، أن المقصود من "الثالوث النووي" هو القوات الاستراتيجية من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، التي تستطيع حمل رؤوس نووية، والقادرة على تنفيذ مهمات الردع الاستراتيجي الشامل.

وأشار إلى أنها "تتألف أساساً من صواريخ "كروز KH-101"، التي يتم إطلاقها جواً، بمدى طيران يزيد عن 5000 كيلومتر، وصواريخ "كاليبر"، التي تستخدم في السفن والغواصات، و"كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتطلق من الطائرات".

وطالما اعتبر بوتين اهمية "الثالوث النووي" في الحفاظ على معادلات الردع في العالم. وأشار، في اجتماع موسع لوزارة الدفاع الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في "الثالوث النووي" وصلت إلى 82 في المائة، بارتفاع من نحو 37 في المائة في 2012.

ترستانة روسيا غير واضحة

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول ترسانة روسيا من أسلحة الردع الاستراتيجية، لكن صحيفة "النجم الأحمر"، التابعة للجيش الروسي، ذكرت في مقالة بمناسبة ذكرى ست سنوات على تولي شويغو منصب وزير الدفاع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن عدد الصواريخ المجنحة في الجيش الروسي تضاعف 30 مرة، وأنه حدثت قفزة كبيرة في مجال تزويد القوات المسلحة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يتواصل تسليح الجيش بصنوف من الصواريخ الاستراتيجية من نوع إسكندر إم، وكذلك تزويد الغواصات والسفن" بصواريخ استراتيجية.

ارتفاع عدد الرؤوس النووية المنشورة في 2021

وحسب تقرير صادر عن معهد استكهولوم لبحوث السلام في يونيو/حزيران 2021، فقد ارتفع عن العام 2020 العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية المنشورة بمقدار 105، ليصل إلى 3825، منها نحو ألفين في حالة تأهب قصوى، وجميعها تقريباً تابعة لروسيا والولايات المتحدة.

في الإجمال، تتضمّن أبرز صواريخ "الثالوث النووي" الروسي ما يلي:

​صواريخ كروز KH-101. يتم إطلاقها جواً، بمدى طيران يزيد عن 5000 كيلومتر.

صواريخ كاليبر. تستخدم في السفن والغواصات.

كينجال (الخنجر). تفوق سرعته سرعة الصوت، ويطلق من الطائرات.

أفانغارد، وهو صاروخ فرط صوتي كشف عنه في العام 2008، يستطيع أن يطير بسرعة 27 ماخ أو 32 ألف كيلومتر في الساعة. يقول عنه بوتين إنه يضرب "وكأنه نيزك، أو ككرة نارية، وقادر على القيام بمناورات حادة في طريقه إلى الأهداف، ما يجعله منيعاً تماماً على أي نظام دفاع صاروخي"

صاروخ سارامات، دخل الخدمة في عام 2020. يبلغ وزنه نحو 200 طن. يصل طوله إلى 35.3 مترًا وقطره إلى 3 أمتار، ويمكن أن يحمل رؤوسًا حربية وزنها الإجمالي يصل إلى 10 أطنان. قادر على المناورة وتخطي الرادارات ومنظومات الدرع الصاروخي.

إسكندر إم، صاروخ باليستي قصير المدى. يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت على ارتفاع 50 كيلومترًا، ويبلغ مداه 500 كيلو متر.

صاروخ بوريفيستنيك المجنح. دخل التجارب في السنوات الأخيرة. يعمل بالطاقة النووية ويمكنه التحليق لمسافة تصل إلى 1610 كيلومترات قبل إطلاق العنان لرؤوس حربية نووية مدمرة

أمّا أبرز ميزاتها فهي:

صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة تحمل رؤوسًا نووية

حصة الأسلحة الحديثة فيها وصلت إلى 82% بارتفاع من نحو 37% في 2012

تضاعف عدد الصواريخ المجنحة في الجيش الروسي 30 مرة عام 2018

شويغو: طواقم معززة على قوات الصواريخ

واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الوزير شويغو أبلغ الرئيس الروسيبأنه تنفيذا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

بوتين: هدفنا الرد على عقوبات الغرب

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الخامس عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.

موسكو تتوعد اوربا بالرد على العقوبات

وصباح اليوم الاثنين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو سترد على العقوبات الغربية التي تستهدف صناعة الطيران الروسية بسبب غزو أوكرانيا. وقال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «المبدأ سيكون المعاملة بالمثل وستأتي مصالحنا في الصدارة»، مؤكداً أن «العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين خلال اليوم بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وقال إن لدى روسيا خطة للرد على العقوبات وإنها تنفذها الآن.

واتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بالتصرف بعدوانية تجاه روسيا قائلا إن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار وأثبت أن موسكو كانت محقة في جهودها لنزع سلاح جارتها.