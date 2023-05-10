ما هو حجم الدعم المالي والعسكري الاميركي لاوكرانيا؟

ضخت الولايات المتحدة الاميركية اكثر من 37 مليار دولار وفق ما افاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بهدف تعزيز صمود اوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا كبيرا

وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان هذا المبلغ يضاف الى حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من حزمة أخرى بقيمة 300 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة الاميركية دعم للقوات الاوكرانية والمرتزقة العاملين في صفوفها مساعدات، منها أنظمة دفاع جوي ومعدات لتحقيق تكامل بين الأنظمة الغربية والمعدات الأوكرانية الحالية وغالبيتها سوفيتية الصنع، بالاضافة الى ذخيرة لمنظومات مضادة للطائرات المسيّرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وخدمات صور أقمار اصطناعية تجارية.

واعلنت الولايات المتحدة انها زادت في حجم الدعم العسكري والامني لاوكرانيا في الوقت الذي تضغط على الدول الحليفة لها لتقديم المزيد من الدعم والاسلحة الى الجيش الاوكراني بعد ان فرغت المخازن الاميركية والاوربية من الاسلحة وبات من المستحيل اشباع المطالب العسكرية الاوكرانية

وتستعد اوكرانيا للهجوم المضاد على القوات الروسية توقعت موسكو ان تتم خلال ساعات، الا ان القوات الاوكرانية تتخوف من نتائج هذا الهجوم وتخشى من حدوث نتائج سلبية تصل الى خسارة المزيد من الاراضي

بالاضافة الى تلك القائمة قدمت اميركا

1600 نظام ستينغر المضاد للطائرات

عشرة آلاف من أنظمة جافلين المضادة للدبابات

60 ألف ذخيرة وأنظمة أخرى مضادة للمدرعات.

أجهزة الرؤية الليلية وأنظمة المراقبة وأنظمة الصور الحرارية

معدات تشويش إلكترونية، وخدمات صور الأقمار الصناعية التجارية.

160 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومليوني طلقة مدفعية له

سبعة آلاف طلقة مدفعية دقيقة التوجيه.

أنظمة مضادة للدروع عن بعد "رام"

آلاف من طلقات الذخيرة، و60 ألف صاروخ غراد عيار 122 ملم.

72 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم وأكثر من 450 ألف طلقة مدفعية له.

ثلاثة آلاف مركبة تكتيكية وشاحنات وعربات دعم وناقلات أفراد مصفحة.

20 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17

31 دبابة أبرامز

و45 دبابة من نوع T-72B

أنظمة ومعدات جوية مضادة للطائرات بدون طيار

عشرات الرادارات متعددة المهام، وسفن دفاعية مسيرة.

بطارية الباتريوت للدفاع الجوي

ثمانية أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة من نوع "ناسامز" NASAMS

أنظمة الدفاع الجوي والذخائر هاوك

12 نظام دفاع جوي Avenger

عشرة أنظمة صاروخية متحركة موجهة بالليزر C-UAS.

وتؤكد الولايات المتحدة تمسكعا في تزويد القوات الاوكرانية بالسلاح اللازم للصمود في وجه هجوم الجيش الروسي فيما يتهم الاخير واشنطن بمحاولة تاجيج الحرب واضاعة فرص السلام بالتآمر مع الرئيس الاوكراني فلاديومير زيلينسكي

