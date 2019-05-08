ما هو رقم الجوال المميز لـ الامير الوليد بن طلال؟

منشور 08 أيّار / مايو 2019 - 04:02
الرقم لم يكن يتوقف عن الرن.. مزعج.”
الرقم لم يكن يتوقف عن الرن.. مزعج.”

اكد الأمير خالد، نجل الأمير الوليد بن طلال ان والده يملك رقم الجوال المميز 0555555555 

لكنه اشار الى ان الامير الوالد  لا يستخدمه، قائلاً: “عندما كنا نسكن مع الوالد أنا وأختي اشترى هذا الرقم.. الله يسامحه.. لم يكن يتوقف عن الرن.. مزعج.”

جاءت تصريحات الأمير خالد خلال استضافته ببرنامج بودكاست “فنجان” 

والأمير خالد، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار، أكد أنه يفخر بالعمل تحت مظلة والده، رافضاً أن يتم وصفه بأنه رائد أعمال لأنه لم يبدأ من الصفر، بل رجل أعمال يدعم الرواد والشركات الناشئة التي وصفها بأنها شغفه.

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