ما هو شرط بايدن لضم اوكرانيا للناتو؟

فرض الرئيس الاميركي جو بايدن شروطا على اوكرانيا نظير الموافقة على انضمامها الى حلف الناتو على الرغم من الدعم المطلق واللامحدود العسكري والمادي الذي تقدمه بلاده الى كييف.

وفيما تنطلق قمة الناتو في ليتوانيا ، يصر البيت الابيض وعلى راسه بايدن شخصيا على ضرورة إنهاء الحرب مع روسيا قبل دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي

ويقول الرئيس الاميركي في مقابلة مع قناة سي إن إن إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك “إجماع” بشأن مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو بينما ما زالت الأمة “في حالة حرب

ويشير المراقبون ان الناتو ملزم بالدفاع عن الدول الاعضاء وفي حال قبل الغرب بعضوية اوكرانيا في الحلف فانه سيضطر للدخول في حرب مع روسيا لحماية الحلف الجديد ويبدو ان الدول الغربية غير جاهزة او مستعدة لمحاربة روسيا

لذا فان بايدن يتهرب من الموافقة على الدعوة للتصويت على عضوية أوكرانيا بحجة أنه لا يزال يتعين على البلاد تلبية بعض مؤهلات الناتو، ويبدو ان بايدن ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم مطالبته والحاحه بعضوية بلاده في الناتو وقال انهما بحثا “مسارًا عقلانيًا لأوكرانيا لتكون قادرة على التأهل"

وفي المقابل اغرى الرئيس الاميركي نظيره الاوكراني بوعود بدعم عسكري كبير ومالي ضخم لمواصلة التصدي لروسيا