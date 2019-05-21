ما هو مصير هاتفك الهواوي بعد سحب نظام أندرويد منه؟

احتلت مبيعات الهاتف الصيني هواوي المركز الاول بعد أن نجح ببيع 203 مليون قطعة العام الماضي، الا ان قرار شركة غوغل الأميركية، بوقف أعمالها فيما يتعلق بنظام التشغيل "أندرويد" وضع سؤالا كبيرا بشأن مالكي هذا الهاتف وما هو مصير اجهزتهم؟

الشركة الاميركية غوغل أعلنت وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات اعتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.

وتقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية ان كل من يمتلك هاتف هواوي "لن يتضرر الآن"، لافتة إلى أن جميع ميزات أندرويد وتحديثاتها، مثل تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل، ستتاح له لكن اي مسخدم في المستقبل لن يحصل على النسخة المقبلة من نظام أندرويد

وسيستمر أندرويد بتوفير التحديثات الأمنية لهواوي، كما سيستمر استخدام متجر غوغل الإلكتروني وخاصية البريد الإلكتروني "جيميل" على الهواتف المستخدمة حاليا من طراز هواوي

ويبدو ان الشركة ستعمل على الفور لاستحداث حل من خلال نظام بديل لنظام أندرويد