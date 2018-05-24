ما هو موقع بونغي ري الذي تفككه كوريا الشمالية؟

هناك 4 أنفاق في بونغيي ري، منها النفقان الثالث والرابع القابلان للاستخدام

نفذت بيونغ يانغ وعدها بتفجير موقع تجاربها النووية أمام عدسات الصحفيين، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فما هو هذا الموقع.

موقع بونغي ري مؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب شمال شرقي البلاد، في منطقة غير بعيدة عن الحدود مع روسيا والصين.

وقالت تقارير انه تم تفجير 3 بوابات ومرافق تحت الأرض في موقع بونغيي ري للتجارب النووية. وأفادت بأن البوابات الثلاث والمرافق تحت الأرض في موقع بونغيي ري للتجارب النووية تم تفجيرها. وأن التفجير في شمال البلاد تم بحضور صحفيين دوليين من 5 دول هي كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة باعتبارهم مراقبين لهذا الحدث الهام.

وأكد معهد كوريا الديمقراطية الشعبية للأسلحة النووية الذي شارك في تفكيك موقع الاختبار، أنه بات من المستحيل استئناف التجارب النووية في الموقع، لافتا إلى أنه تم التأكد من عدم تسرب مواد مشعة جراء التفجير.

وأضاف أنه تم تفجير ثلاث بوابات كما جرى تدمير مراكز مراقبة أرضية ومرافق أمنية ومرافق صيانة أخرى.

كما أكد المعهد أن كوريا الشمالية لم تتعاون مطلقا مع إيران وسوريا فيما يخص تطوير تقنيات الطاقة النووية "لم نتعاون البتة مع هذه الدول في هذه القضية".

ونفذت كوريا الشمالية فيه 6 تجارب نووية تحت أرضية، الأولى في 9 أكتوبر 2006، والأخيرة التي عدت أقوى التجارب على الإطلاق في سبتمبر2017، والتي قالت بيونغ يانغ إنه تم خلالها تجربة قنبلة هيدروجينية.

الموقع يحتوي 4 أنفاق، منها النفقان الثالث والرابع القابلان للاستخدام. وكان النفق الأول أغلاق بعد التجربة النووية الأولى، أما بالنسبة للنفق الثاني فتم استخدامه للتجارب النووية الخمس الأخيرة.

وقامت كوريا الشمالية اليوم الخميس، بتفجير 3 بوابات ومرافق تحت الأرض في موقع بونغيي ري للتجارب النووية، في أول خطوة بعملية تفكيك الموقع.

وبينما أكد معهد كوريا الديمقراطية الشعبية للأسلحة النووية الذي شارك في تفكيك موقع الاختبار، أنه بات من المستحيل استئناف التجارب النووية في الموقع، يقول مشككون إن الموقع لم يكن صالحا بعد إجراء 6 تجارب نووية، لكن إعادة بنائه ممكنة بسرعة إذا تطلب الأمر.

ويقول آخرون إن موافقة كوريا الشمالية على تدمير الموقع دون شروط مسبقة أو طلبات من واشنطن يظهر أن نظام بيونغ يانغ جاد في مسألة التغيير.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أصدرته يوم 12 مايو الجاري، إن عملية تفكيك موقع التجارب النووية ستبدأ بتفجير كل الأنفاق في الموقع، ثم سيتم إغلاق مداخل الأنفاق بشكل كامل، وتفكيك المرافق الأرضية مثل مرافق المراقبة والمختبرات.

وأضافت أنه سيتم الإغلاق الكامل لموقع التجارب النووية بعد سحب الحراس والباحثين.

يذكر أن هناك 4 أنفاق في بونغيي ري، منها النفقان الثالث والرابع القابلان للاستخدام. وكان النفق الأول تم إغلاقه بعد التجربة النووية الأولى، أما بالنسبة للنفق الثاني فإنه استخدم للتجارب النووية الخمس الأخيرة.