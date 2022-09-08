ما هي الخطوات التي تسبق تربع تشالز الثالث على العرش؟

ما هي الخطوات التي تسبق تربع وريث العرش البريطاني الملك تشارلز الثالث التربع على العرش بعد اعلان وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 96 عاما

في الخطوة الاولى سيعلن رسمياً عن جلوس الملك الجديد على العرش من قبل مجلس الولاية الذي يعقد في قصر سانت جيمس في لندن في الساعات الـ 48 المقبلة على الأرجح، وعدد اعضاء هذا المجلس 500 عضوا ويضم كبار الوزراء السابقين والحاليين وهذه المناسبة هي الوحيدة التي يلتقي فيها هؤلاء سويا

بعد الاجتماع يتم الإعلان عن تولي الملك الجديد العرش في بيان يتلوه مسؤول كبير من شرفة قصر سانت جيمس، ثم يتم إطلاق 41 طلقة مدفعية في منتزه هايد بارك وسط لندن، وإطلاق 62 طلقة مدفع عند برج لندن الشهير.

كما تتلى إعلانات عن تولي الملك الجديد العرش في مركز لندن المالي وفي قصر كارديف في ويلز وفي إيرلندا الشمالية.

وخلافا لباقي الدول التي تسود فيها أنظمة ملكية دستورية، لن يكون هناك حفل لأداء الملك الجديد القسم لتولي العرش، انما يؤدي يميناً للمحافظة على كنيسة اسكتلندا أمام مجلس الولاية حيث مراسم تتويج الملك في بريطانيا دينية وتقام في كنيسة ويستمنستر ويقودها كبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا، ويؤدي يميناً آخر عند تتويجه ملكاً بشكل رسمي.

اول واجبات الملك تشارلز الثالث ستكون قيادة مراسم حداد البلاد على والدته.