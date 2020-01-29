ما هي الدول التي ضربها كورونا؟

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر 2019.

الصين

تأكدت إصابة 5974 شخصاً في الصين توفي منهم 132 بحسب آخر حصيلة في 29 كانون الثاني/يناير 2020. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في محافظة هوباي، بؤرة المرض. وجرى تسجيل ثماني حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً. وسجلت 7 حالات في في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية. واكتشفت أول حالة في 22 كانون الثاني/يناير لدى امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً وصلت هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين قبل ثلاثة أيام عبر قطار من مدينة جوهاي الصينية المجاورة.

تايلاند

أعلنت السلطات في 28 كانون الثاني/يناير وجود 14 حالة مؤكدة في تايلاند. وهو أكثر بلد فيه إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

تايوان

سجلت سبع إصابات في تايوان حتى الآن آخرهما لصينيين وصلا الجزيرة في 22 كانون الثاني/يناير مع مجموعة سياح.

سنغافورة

أكدت سنغافورة حتى الآن إصابة سبعة اشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان.

اليابان

اكدت السلطات الصحية اليابانية في 28 كانون الثاني/يناير اكتشافها لإصابة سابعة، إحداها لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصين. وقاد المصاب وهو في الستينات من عمره مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان في وقت سابق بكانون الثاني/يناير.

أستراليا

تم تأكيد خمس إصابات، آخرها لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً وصل سيدني مباشرة من ووهان، واكتشفت حالته في 27 كانون الثاني/يناير. وأول إصابة اكتشفت تعود لرجل وصل من ووهان إلى ملبورن قبل أسبوع.

ماليزيا

سجلت في ماليزيا أربع إصابات، جميعهم صينيون في اجازة من ووهان. ومن بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وصبيا في ال11 ورضيعا في الثانية. والحالة الاخيرة المؤكدة لرجل اربعيني دخل البلاد في حافلة ضمن رحلة صينية منظمة.

كوريا الجنوبية

ذكر الاعلام الكوري الجنوبي الاثنين تسجيل اربع حالات، بينهم ثلاثة صينيين وكوري جنوبي، قدموا جميعاً من ووهان.

فيتنام

اكدت فيتنام إصابتين. وهي لصينيين، رجل وصل من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى.

كمبوديا

اعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 كانون الثاني/يناير عن اول اصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

النيبال

جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 كانون الثاني/يناير في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان في 9 كانون الثاني/يناير، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سريلانكا

تم تأكيد الإصابة الأولى في هذا البلد في 27 كانون الثاني/يناير وهي لسائح صيني يبلغ 43 عاماً وصل من محافظة هوباي.

الولايات المتحدة

اكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لاشخاص "سافروا جميعاً مباشرة من ووهان بحسب السلطات.

كندا

اعلنت كندا عن أول إصابة الاثنين لرجل عاد من ووهان الى تورونتو، ربما نقل العدوى إلى زوجته التي لم تتأكد إصابتها بعد.

فرنسا

أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتم تأكيد أول ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، في 24 كانون الثاني/يناير، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة. وأعلنت الحالة الرابعة في 28 كانون الثاني/يناير لدى سائح صيني نقل إلى المستشفى في باريس بحال خطرة.

ألمانيا

أربع حالات في ألمانيا. وأعلنت السلطات مساء الثلاثاء عن اكتشاف ثلاث إصابات في بافاريا، وهم موظفون في شركة اكتشفت فيه الحالة الأولى صباح ذلك اليوم. وقالت السلطات الصحية إن هذا الشخص تلقى العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانية، ما يشكل أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

الإمارات العربية المتحدة

أكدت أربع إصابات على الأقل الأربعاء، جميعهم لعائلة صينية من ووهان.