ما هي الدول التي يمكنها رؤية هلال العيد يوم 29 رمضان؟

اعلن مركز الفلك الدولي عن البلدان التي يمكنها رؤية هلال رمضان يوم الخميس الذي سيوافق الـ 29 من الشهر الفضيل فيما يكون الجمعة غرة شوال واول ايام عيد الفطر السعيد

وتقوم الدول العربية والاسلامية يوم 29 من شهر رمضان من كل عام تحري رؤية هلال شوال عبر لجان شرعية خاصة بذلك.

وهذه السنة يقول مركز الفلك الدولي، إن لحظة الاقتران ستكون في تمام الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 20 نيسان - ابريل الحالي، ويترك ذلك للقمر حوالي 11 ساعة كي يبتعد عن الشمس لنصل إلى لحظة الغروب.



ويرى مركز الفلك الدولي ان تلك المدة متوسطة وليست طويلة بحيث يكون من المتوقع أن ترى كل الدول العربية الهلال، ولا قصيرة بحيث يتم حسم الجدل مسبقا والقول باستحالة رؤيته من الناحية الفلكية.

ويوضح انه من المرجح بالنسبة لبعض الدول العربية أن ترى الهلال بالتلسكوبات العادية وليس بالعين المجردة، مثل دول المغرب العربي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، أما بالنسبة لمصر والسودان فيمكن لهما رصد الهلال بالتلسكوب في المناطق الواقعة بالقرب من حدود الدولة الغربية.

فيما يتعلق ببلاد الشام ودول الخليج العربي اي الدول العربية الواقعة في قارة اسيا فان لبنان وسوريا وفلسطين والسعودية وقطر والكويت واليمن والبحرين والإمارات والعراق فسيكون من الصعب عليها رصد الهلال بأي أدوات، سواء العين المجردة أو التلسكوب العادي، لأن الهلال بُعيد غروب شمس يوم الرؤية سيكون قريبا جدا من الأفق.

يشار الى ان غالبية الدول العربية في آسيا وافريقيا واعتمادا على مؤسساتها الفلكية رجحت ان يكون يوم الخميس هو اخر ايام شهر رمضان المبارك