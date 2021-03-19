ما هي السيارة التي تهدد الامن القومي الصيني؟

حصرت الصين التهديد القومي الوحيد لامنها القومي بسيارات "تسلا" الكهربائية لذلك قررت الحد من استخدامها من قبل الجيش وموظفي المؤسسات الاستراتيجية والمسؤولين.

ووفقا للسلطات الصينية فإن مستشعرات وكاميرات "تسلا" يمكنها تخزين صور المواقع من حولها كما أنه يمكن للشركة الأمريكية مالكة "تسلا" الحصول على معلومات حول مكان ووقت استخدام سيارة "تسلا" ذاتية الحركة والبيانات الشخصية للسائق بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" سيتم حظر "تسلا" من دخول القواعد العسكرية والمجمعات السكنية لموظفي الشركات "الحساسة" وبعض الوكالات الحكومية في الصين.

وتتخوف السلطات الصينية من أن الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى الموجود في سيارة "تسلا" تظل تعمل طوال الوقت.

وتعتبر الصين واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة "تسلا" ففي العام 2020 شكلت المبيعات للصين نحو 20% من إجمالي المبيعات.