ما هي انواع الصواريخ التي استخدمها الحوثيين لقصف ابو ظبي؟

كشفت مليشيا الحوثي اليمنية عن انواع الصواريخ التي استخدمتها في الغارات التي شنتها امس الاثنين على مواقع واهداف في دولة الامارات العربية المتحدة وهددت بالمزيد من الهجمات على الدولة الخليجية

صواريخ باسماء ايرانية

وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار" وهي صواريخ كانت ايران قد اعلنت عن صناعتها في وقت سابق الا ان الاعلام الموالي لايران يروج لتلك الصواريخ على انها صناعة يمنية

وأوضح المتحدث في بيان، اليوم الثلاثاء: "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ". واشار الى ان صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".

وأضاف البيان "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".

الصواريخ التي تم استخدامهافي #عملية_إعصار_اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس٢ استهدفت مصفاةالنفط في المصفح ومطارأبوظبي بأربعةصواريخ.

فيماصاروخ ذوالفقار الباليستي استهدف مطار أبوظبي.

أماالطيران المسيرفقد استهدف عددامن الأهداف الحساسةوالهامةإضافةإلى الأهداف السابقةبطائرات صماد3 المسيرة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 18, 2022

تهديد بالمزيد من الهجمات

وكان قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية قد هدد دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الهجمات، وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".



#المسيرة_عاجل | القائد الأعلى للقوات المسلحة : إذا استمر هذا العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال هذا البلد فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في #الإمارات — المسيرة - عاجل (@alosbou) January 17, 2022

الامارات تدين هجمات الحوثيين

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف "ميليشيا الحوثي الإرهابية" لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وقالت جماعة الحوثيين يوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.