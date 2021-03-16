ما هي عقوبة المتحرش بطفلة المعادي؟

من المتوقع انزال عقوبة قاسية على المتحرش بالطفلة المصرية في القضية التري عرفت اعلاميا بـ متحرش بطفلة المعادي

و كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، العقوبة المتوقعة لمتحرش المعادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، :” أن العقوبة هي المؤبد أي حبس لا يقل عن 20 سنة” مشيرا إلى أن تهمة متحرش المعادي عبارة عن خطف للطفلة مقرونة بجريمة هتك عرض طفلة ووفقا للقانون تصل عقوبتها للمؤبد.

وأوضح أن فيديو الواقعة واضح، وهو استطالة يد المتهم، لمناطق العفة لدى الطفلة، وهي جريمة هتك عرض.

وقال المتحرش إنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر ولديه طفلان، وأنه كان لا يقصد فعل ذلك، بل أنه كان يمزح مع الطفلة.

وأضاف المتهم أنه يعمل في شركة عقارات ويبلغ من العمر 37 عامًا، لافتًا إلى أنه يعرف الطفلة جيدًا، وأنه كان دائم شراء المناديل منها.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة التحرش بطفلة المعادي لكشف ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن شهود الواقعة طبيبة تدعى إنجي، وسكرتيرة تدعى نجلاء، وأوضحت التحقيقات أن المكان الذي خرجت منه الفتاتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية في المعادي وليست شقة سكنية.

ولا زال الشارع المصري في حالة صدمة وذهول بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش رجل بطفلة لا يتجاوز عمرها الـ10 سنوات في درج إحدى البنايات في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة.