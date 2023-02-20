ما هي فرص حدوث زلازل في السعودية؟

اكد مصدر مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ان المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن، بعد رصد هزة على بعد 140 كلم من الحدود السعودية .

وقال مدير برنامج الزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية خالد يوسف، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية "المملكة بعيدة تماما عن مناطق الأحزمة الزلزالية ذات النشاط الزلزالي العنيف، من حيث القدر الزلزالي، كما حدث في تركيا وسوريا".

وفي 19 الشهر الجاري أعلنت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة، بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم ، وقالت الشبكة إن الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان وشدد على ان لا تأثيرات للهزة على الأراضي السعودية، وتحدث الخبراء في البلاد بأن السمات الجولوجية، في المملكة تختلف كثيرا عن جيولوجية المناطق التركية ، والوضع آمن وليس هناك أي قلق.

والاثنين نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يوثق طلب الفندق المتواجد فيه بالعاصمة السعودية الرياض، مغادرته فورا، تزامنا مع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مساء الاثنين.

ومساء اليوم الاثنين، ضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات

وتراقب السعودية النشاطات الزلزالية بـ استخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية