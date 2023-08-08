ما هي مهام جهاز رئاسة الشؤون الدينية الذي امر الملك سلمان بإنشائه

امر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء جهاز مستقل باسم "رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي" يرتبط تنظيميًّا به مباشرة

واصدر العاهل السعودي أمرين ملكيين بتعيين الدكتور عبد الرحمن السديس رئيساً للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، والدكتور توفيق الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين.

وقالت وكالة "واس" الرسمية "ستنقل إلى الجهاز الجديد اختصاصات ومهمات وأعمال: الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

كما يتم تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى مهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

و يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

وتتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات (..) واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات.