ما هي نسب الجرائم في الاردن العام 23؟

اعلنت مديرية الأمن العام الاردنية عن حقيقة الواقع الجرمي في المملكة مقارنة للنصف الأول بين العام الماضي 2022 والعام الحالي 2023 حيث افادت بوجود انخفاض كلي فيما كان هناك ارتفاع في نسبة الاعلان عنها

ووفق المديرية فقد أظهرت الأرقام انخفاضاً في الجرائم الكلي وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه

وقال العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي في تصريحات لاذاعة الامن العام ان ما ميز الجهود التحقيقية لافراد الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة

واشار الى اوامر بعدم اغلاق ملف اي قضية الى حين الانتهاء منها وتقديم الجناة فيها الى المحكمة بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ

في الغضون قال مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، انه تم تسجيل ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى 94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15% في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% في العام الحالي لغاية الآن بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار

تعاملت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي مع 12 ألف و690 جريمة في حين تعاملت العام الحالي مع 12 ألف و642 جريمة.

وقال المسؤول الامني الاردني انه هناك:

انخفاض نسبة الجرائم الجنائية بنسبة نحو 2.5 %

انخفاض السرقات الجنائية بنسبة3.5 %

انخفاض نسبة الجرائم الجنحوية بنحو 5 %

انخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة 3.5 % "نسبة جريمة سرقة السيارات هي 2 لكل 100 الف نسمة، إذا ما قارنا عدد الجرائم المرتكبة مع عدد السكان"

انخفاض جرائم القتل بنسبة 1.7 %



من جانبه قال الدكتور لؤي العساف - الخبير المتخصص في الدراسات الإستراتيجية بعلم الإحصاء أن الأردن من بين أفضل 10 دول في العالم بنسب اكتشاف الجريمة. وأوضح العساف أن زيادة الجرائم تتناسب طردياً مع زيادة التعداد السكاني، والجرائم الإلكترونية ضاعفت من العدد الإحصائي لعدد الجرائم في الأردن وأن عدد أرقام الجرائم ليست مهمة بقدر نسبة الاكتشاف لتلك الجرائم وهي الأهم إذ تدل على القدرة العالية لنشامى الأمن العام باكتشاف الجريمة والقبض على الجاني.