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مباحثات بين أمير قطر ورئيس إيران في الدوحة (فيديو وصور)

منشور 21 شباط / فبراير 2022 - 12:28
أمير قطر الشيخ تميم، ورئيس إيران رئيسي خلال جلسة مباحثات في الدوحة
أمير قطر الشيخ تميم، ورئيس إيران رئيسي خلال جلسة مباحثات في الدوحة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد الأمير القطري والرئيس الإيراني، صباح اليوم، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية ( قنا)، ناقش الطرفان أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

وتحدث "الشيخ تميم" عن العلاقات الوطيدة بين قطر وإيران، متمنيا مزيدا من التطور والنماء في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى تطوير العلاقات القطرية الإيرانية لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما عبّر عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية.

وكان أمير قطر، قد استقبل اليوم، الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، في مطار الدوحة، كما حضر الاستقبال سفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.

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