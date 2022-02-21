مباحثات بين أمير قطر ورئيس إيران في الدوحة (فيديو وصور)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد الأمير القطري والرئيس الإيراني، صباح اليوم، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية ( قنا)، ناقش الطرفان أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

سمو أمير البلاد المفدى لدى استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. #قناhttps://t.co/HRDZlc3p6W pic.twitter.com/wP6Vcp9GmR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2022

وتحدث "الشيخ تميم" عن العلاقات الوطيدة بين قطر وإيران، متمنيا مزيدا من التطور والنماء في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى تطوير العلاقات القطرية الإيرانية لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما عبّر عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية.

وكان أمير قطر، قد استقبل اليوم، الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، في مطار الدوحة، كما حضر الاستقبال سفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.

امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل شخصيا رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في مطار الدوحة pic.twitter.com/tRJwH2u4ta — ارنا العربیة (@irna_arabic) February 21, 2022

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.