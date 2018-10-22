مباحثات تركية أمريكية بقضية خاشقجي تسبق إعلان أردوغان

وزيرا خارجية تريا وأمريكا اتفقا على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي بجميع جوانبها

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو مباحثات هاتفية شملت العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وقضية جمال خاشقجي والتطورات في سوريا.



وأضافت معلومات عن مصادر دبلوماسية، أن المحادثة الهاتفية جاءت عقب اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناول المواضيع المشار إليها.



واتفق الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي على "ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها".

أفاد بذلك بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية.



وأضاف البيان أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع ترامب حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا.



وأشار البيان إلى أن الزعيمين تطرقا، خلال المكالمة كذلك، إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون.



وأكدا "عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات"، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب بما فيها منظمة "غولن".



ولفت إلى أن الزعيمين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول "منبج" بسوريا في أقرب وقت ممكن.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن موعد إعلان تفاصيل قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال أردوغان خلال لقاء جماهيري في منطقة أوسكودار في الطرف الأسيوي من إسطنبول إن جميع تفاصيل مقتل خاشقجي سأدلي بها الثلاثاء المقبل.