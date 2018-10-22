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مباحثات تركية أمريكية بقضية خاشقجي تسبق إعلان أردوغان

مباحثات تركية أمريكية بقضية خاشقجي تسبق إعلان أردوغان
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