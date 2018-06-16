مباحثات عسكرية إسرائيلية روسية حول سوريا

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستمنع ما سمته "التموضع الإيراني" في سوريا.

بدأ قائد الشرطة العسكرية الروسية الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي، مساء أمس، زيارة لم يعلن عن مدتها لإسرائيل لبحث التطورات في سوريا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "إيفانوفسكي المسؤول عن قوات بلاده المرابطة في مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا، يزور إسرائيل لإجراء محادثات مع ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن محادثات الجانبين "تتناول إبعاد القوات الإيرانية عن هضبة الجولان".

وأمس الجمعة قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير تحادث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الاتصال الذي جرى مساء الجمعة "تناول التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا، ومواصلة التنسيق العسكري بين البلدين".

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستمنع ما سمته "التموضع الإيراني" في سوريا.