مباحثات عسكرية كويتية تركية

ووفق بيان صادر عن الجيش الكويتي الأربعاء، فإن رئيس الأركان العامة للجيش تباحث مع رئيس الاستخبارات التركية في أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بدعم أوجه التعاون في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء المذكور الملحق العسكري التركي العقيد أران بهتيار، فيما بحث وفق ما أورده نفس البيان نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي اللواء جمال الذياب مع نائب رئيس الصناعات الدفاعية التركي فاروق ييغيت “تطوير التعاون الأمني والعسكري”.

وقال الحرس الوطني الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية لبلاده، إن الذياب “ثمن جهود سفارة الجمهورية التركية لدى الكويت في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني”.

وحضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية مراد جاران، ومدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في رئاسة الصناعات الدفاعية إرتاتش قوجه، وخبير الصناعات الدفاعية فاتح ياكيجي.

وتأتي هذه المباحثات بين الجانبين الكويتي والتركي بالتزامن مع تواصل مساعي الشركات العسكرية التركية لعرض منتوجاتها وصناعاتها بمعرض “الخليج للدفاع والطيران” المقام في الكويت.

وتشارك الشركات التركية في المعرض الذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وبدعم من اتحاد مصدري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

ومن جهة أخرى، بحث رئيس أركان الجيش الكويتي الأربعاء مع مدير الإدارة الثالثة في مديرية التسلح الوطني الإيطالية بريجادير فورتوناتو دي مارزيو التعاون المشترك بين البلدين.

وتناولت المباحثات الكويتية الايطالية دعم أوجه التعاون في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين وعددا من القضايا الأخرى المشتركة.