مباحثات قطرية أمريكية بشأن إيران

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات محادثات الاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع بلينكن، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات”. كما “تم التطرق إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي (مع إيران)، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

والثلاثاء، استضافت الدوحة ليومين، جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم، بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.