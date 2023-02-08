مباحثات مصرية مع حماس والجهاد لاحتواء التوتر

انهى وفد من حركة الجهاد الاسلامي مباحثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة فيما يستعد وفد من حركة حماس التي تسيطر على غزة لاجراء محادثات مماثلة هدفها وقف التوتر واحتواءه في الاراضي الفلسطينية

الجهاد الاسلامي لن نسمح بسفك الدم الفلسطيني

وقالت مصادر في حركة الجهاد الاسلامي ان الاجتماع تم برئاسة امين عام الحركة زياد نخالة ، والوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وان هدف اللقاءات هو منع التدهور الامني الذي من المرجح ان ينفجر في ظل التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث ادركت القاهرة حجم الازمة التي يمكن ان تنتج جراء تلك التهديدات الاسرائيلية

وشدد المصدر على موقف حركة الجهاد الاسلامي من سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الضفة والقدس، واكد ان الحركة "ستتصدى لها وستواجه حكومة الاحتلال المتطرفة التي تضم غلاة المتطرفين وداعمي الاستيطان"، واشار المصدر الى ان حركة الجهاد لن تقبل بالصمت "امام سفك الدم الفلسطيني "

هنية الى القاهرة لمباحثات مع المخابرات المصرية

ويصل الى العاصمة المصرية وفدا من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية لبحث التصعيد الاسرائيلي والعدوان المتواصل على المدن والمخيمات الفلسطينية.

وقال مسؤولون من حماس ان الحركة على اتصال وتواصل دائم مع القيادة المصرية وان الاتصالات لم تنقطع وسيتم بحث العديد من القضايا

دعوة كافة الفصائل

ورجحت مصادر ان تقوم القاهرة بدعوة الفصائل الفلسطينية الى طاولة حوار لبحث التصعيد الاسرائيلي وتنسيق التعامل مع الحكومة الاسرائيلية المتشددة والمحت الى امكانية دعوة الرئيس محمود عباس الى الاجتماع الى جانب الأمناء العامين للفصائل بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني سواءا في مواجهة التصعيد والحكومة الاسرائيلية او على المستوى الدولي وإرسال موقف فلسطيني موحد للعالم