مبادرة مصرية للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن مبادرة تقودها مصر مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي.

وقال في مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأحد، إن القارة الإفريقية "تتفهم ما جرى في السودان" وإنه سيتم التوصل إلى حل شامل من خلال التعاون المشترك.

وشكر البرهان الاتحاد الإفريقي لتفاعله مع المجلس، كاشفا عن وجود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لرغبة الجماهير.

وأشاد البرهان بالدور المصري في هذا الخصوص، كما نبه إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل أيضا معهم للخروج بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات.

ومنتصف أبريل الجاري أمهل الاتحاد الإفريقي المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في الخرطوم 15 يوما لتسليم الحكم إلى قيادة مدنية.

وتحظر لوائح الاتحاد الأفريقي على الدول الأعضاء اكتساب أي شرعية للحكم عبر الانقلاب العسكري، وتخضع الدولة المخالفة لعقوبات قاسية تصل حد الحرمان من عضوية المنظمة الإفريقية.