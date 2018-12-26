مبارك يكشف مفاجأة من العيار الثقيل خلال مواجهته مرسي

الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك

كشف الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اقتحام الحدود الشرقية، عن مفاجأة من العيار الثقيل تدين أنقرة بإيواء "إخوان" مطلوبين

وقال مبارك خلال الجلسة ومواجهته الرئيس السابق محمد مرسي إن "إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادم من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير وكان من بين المتواجدين على المركب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي".

وأضاف مبارك: "كلمت رئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه إعادة المصريين، واستجاب وأرسلهم وكان من بينهم البلتاجي".

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.