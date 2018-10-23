اردوغان يطالب بمحاكمة المتورطين بمقتل خاشقجي في اسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

ناشد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول على اعتبار ان الجريمة وقعت فيها.

وقال اردوغان في كلمة امام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان ان جريمة مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري "ليست حادثا عفويا بل خطط لها" مؤكدا ان تركيا لديها "ادلة على ذلك".

واكد إنه غير راض عن تحميل السعودية مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لبعض أفراد مخابراتها.

واضاف ان "المعلومات والأدلة المتوفرة تظهر بأن خاشقجي ذهب ضحية جريمة وحشية".

وشدد الرئيس التركي على ان "من المهم إجراء هذا التحقيق الحساس بشأن مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة".

واعتبر ان اهمية ذلك تنبع من ان "خاشقجي إلى جانب كونه مواطنا سعوديا كان صحفيا عالميا أيضا، وهذا يفرض علينا مسؤولية دولية. وتركيا باسم المجتمع".

وفي اشارة الى الاشخاص الثمانية عشر الذين اعلنت الرياض عن اعتقالهم في اطار تحقيقاتها في الجريمة، ناشد اردوغان السلطات السعودية الموافقة على ان تتم محاكمة هؤلاء في اسطنبول على اعتبار ان الجريمة وقعت فيها.

واكد اردوغان أنه لا يشك في صدق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، دون ذكر أي تفاصيل.

وقال أيضا إن مكان جثة خاشقجي لم يعرف بعد وإنه طالب السعودية بالكشف عن هوية ”متعاون محلي“ قيل إنه أخذ الجثة.