مبعوث أمريكي: القوات الإضافية في السعودية طابعها دفاعي بحت

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، أن طابع القوات الأمريكية الإضافية التي سيتم إرسالها إلى السعودية دفاعي بحت.

وقال هوك خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إن "محاولات إيران لمهاجمة السعودية من الجنوب والشمال تسببت بأزمة أمنية جديدة".

وتابع قائلا إن "ذلك يتطلب وسائل إضافية، وطابعها دفاعي بحت. ونرغب بأن تكف إيران عن مهاجمة دول المنطقة. وستكون هذه أسهل طريقة لنا لتقليص عدد العسكريين في المنطقة".

وفي ما يتعلق باستهداف ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر اليوم الجمعة، امتنع المبعوث الأمريكي عن التعليق على الموضوع.

وكان البنتاغون قد أعلن أنه سيرسل 3 آلاف عسكري إضافي إلى السعودية عقب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة. (نوفوستي)