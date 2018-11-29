مبعوث أممي إلى اليمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحديدة

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤول الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤول الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، بعد وصوله إلى صنعاء، صباح اليوم الخميس، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأكد لوكوك على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وفسح المجال أمام العاملين في الحقل الإنساني للتنقل والوصول إلى الأماكن المستهدفة.

كما طالب المسؤول الأممي، المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم لتوفير المواد الضرورية والحاجيات الإنسانية لسكان اليمن لعام 2019 وخصوصا من دول المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي لوكوك مسؤولين حكوميين في عدن ومسؤولين من جماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء.

وتهدف زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن للاطلاع مباشرة على ما بات يوصف بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتسببت العمليات العسكرية المتواصلة منذ 4 سنوات في مقتل وإصابة الآلاف، وأدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث بات 22 مليون شخص يمني، في حاجة إلى مساعدات إنسانية أولية.